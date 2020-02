„Dojde k výměně kolejového roštu, čištění a doplnění kolejového lože, zřízení bezstykové koleje, podbití a úpravě drážních příkopů a banketů,“ přiblížila nutnou rekonstrukci mluvčí Správy železnic Nela Friebová.

Kvůli pracím se plánuje dvouměsíční výluka, a to od začátku července do konce srpna. Cestující místo osobních vlaků budou vozit autobusy. Po dokončení oprav dojde v celkové délce kolem pěti kilometrů k navýšení rychlosti projíždějících vlaků, a to ze současných 50 na 70 kilometrů v hodině.

Loni probíhaly rozsáhlé opravy trati mezi Hřivicemi a Domoušicemi. Výluka také kvůli květnovému vykolejení nákladního vlaku trvala několik měsíců.