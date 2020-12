Tradiční rozsvícení vánočního stromku, které bývá spojeno s bohatým doprovodným programem, si Rakovničané museli odpustit, stejně jako mikulášskou show. Neuskuteční se ani druhý ročník Rakovnického nadělení, které mělo být 19. prosince. „Mrzí nás to, protože akce se vloni opravdu vydařila a podle odhadů přišlo možná i tisíc lidí, ale v současné situaci s nařízeními, jaká jsou, se vánoční trhy na náměstí zkrátka konat nemohou,“ vysvětluje pořadatel Milan Let.

Naopak ředitelka Městské knihovny v Rakovníku Milena Křikavová do poslední chvíle stále věří, že se jak Pohoda, tak i Adventní svícení nakonec konat bude. „Pořád s nimi počítáme, i když samozřejmě budou osekané a doufám, že nějaké, i když trochu jiné Vánoce uděláme. Rádi bychom, aby se lidé alespoň o Vánocích měli možnost někde potkat," říká Milena Křikavová.

V úterý 15. prosince pořádá rakovnická knihovna Adventní svícení na Husově náměstí v Rakovníku. Před informačním centrem bude opět umístěn adventní svícen přání a vzpomínek a kolemjdoucí budou mít možnost zapálit si již tradičně svoji svíčku na velkém svícnu. Vše se bude konat při dodržování aktuálního nařízení.

Adventní jarmark, na který jsou lidé zvyklí chodit do průjezdu v Brance se má tentokrát konat v rakovnické roubence Lechnýřovně, a to od 14 do 19. prosince. Kromě změny místa došlo i ke změně názvu – z Pohody v Brance na Jinou Pohodu v roubence. Řemeslníci by měli být u svých stánků přítomni od 10 do 16 hodin, avšak v jednotlivých dnech se kvůli omezeným možnostem budou střídat.

Kromě trhů návštěvníci roubenky mají možnost spatřit vánoční prodejní a inspirativní výstavu Jiné Vánoce v roubence, která již začala.

Výstavy ovšem pořádá i rakovnické Muzeum T. G. Masaryka. V galerii Samson Cafeé je od 3. prosince do 8. ledna 2021 k vidění tradiční vánoční prodejní výstava Vánoční nadělování v Samsonu. V Petrovcově síni rakovnického muzea mohou zájemci navštívit od 8. prosince do 17. ledna příštího roku vánoční výstavu betlémů, tentokrát papírových. V lánské pobočce již začala výstava Vánoční pozdravy, která představuje kolekci historických vánočních a novoročních pohlednic z Muzea Nové Strašecí. Ty bude možné spatřit až do konce ledna příštího roku.

Ve stejném termínu je k vidění také výstava v Nové síni Rabasovy galerie s názvem Kosmická hra od Dagmar Junek Hamsíkové. Výstavu Vasila Stanka Minulé situace bude možné spatřit ve Výstavní síni galerie o týden déle.

Kulturní centrum Rakovník nabídne v pátek 11. prosince od 19 hodin již druhý online koncert, kteří mohou zájemci zhlédnout na facebookových stránkách kulturního centra. Po vystoupení skupin Hradní Duo a Šoury Roury bude do rakovnických domovů hrát kapela Coffee to Help.

Novostrašecké kulturní centrum všechny plánované akce do konce roku zrušilo či odložilo, přesto by i Novostrašečtí nemuseli být o adventní pohodu ochuzeni. V druhý prosincový pátek se občané mohou zaposlouchat do tónů vánočních koled z pohodlí svého domova. Podřipský žesťový kvintet zahraje v 16:30 hodin na Komenského náměstí, v 17 hodin u haly Bios a v 17:30 hodin v Křivoklátském sídlišti.

Pecínovský Růžek bude, pokud to situace umožní, hostit 12. prosince od 10 do 15 hodin Stříbrnou sobotu, tedy tradiční vánoční řemeslný jarmark. Ten by se měl letos přesunout ze sálu hostince na zahrádku. „Lidé už se ptali, zda trhy budou a řemeslníci mají rovněž výrobky nachystané, tak jsme se rozhodli, že trhy nakonec uspořádáme. Budou i zastřešené, venku bude grilovačka a další občerstvení, vánoční stromky, akorát nebude kulturní program. Přišlo nám i líto, že se ostatní akce ruší. Chybí nám sounáležitost, a tak chceme, aby se lidé alespoň jednou před Vánocemi sešli a nakoupili si krásné dárky pod stromeček,“ dodává hostinský Ondřej Kinkal.