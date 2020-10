Jednu zajímavost ještě přinesly senátní volby v tomto obvodu. Zatímco v Lišanech na Žatecku vyhrála s padesáti procenty Zdeňka Hamousová, v Lišanech na Rakovnicku zvítězil ze ziskem poloviny hlasů Ivo Trešl.

Vyjádření Ivo Trešla k výsledku voleb:

Je to pouze poločas, ale vítězství mě samozřejmě těší. Původně jsem to nechtěl sledovat, byl jsem s přáteli na volejbalových kurtech. Tam jsme to začali sledovat a pak mě to dost chytlo, protože to bylo velmi dramatické. Nečekal jsem, že to bude takto vyrovnané a že se to bude týkat ve finále i mě. V době, kdy jsem opouštěl volejbalové kurty a jel vyzvednout manželku, že se půjdeme někam projít, jsem klesl na třetí místo. Když jsem se vrátil na kurty, vrátil jsem se i do čela, takže na té antuce, kde jsem vyrostl bude nějaká aura. (úsměv)

Musíme s mini týmem vymyslet nějakou strategii do druhého kola, které je velmi rychlé.

Voličům bych chtěl poděkovat za podporu, které si velice vážím. Nečekal jsem, že dostanu tolik hlasů. Měl jsem osobní matematické propočty, kde jsem odhadoval 5 tisíc hlasů. Osm mě velice překvapilo, takže cítím obrovský závazek do druhého kola. Když už jsem se dostal takhle daleko, chci vyhrát i v druhém kole a stát se senátorem pro své voliče.

K Vladimíru Drápalovi: Osobně to Vladimírovi moc přeji, poznali jsme se během kampaně a je mi sympatický. Má za sebou svůj životní příběh. Co se ovšem týká druhého kola, už mě to tolik netěší, protože ho považuji za velkého soupeře, raději bych chtěl někoho jiného, ale voliči takto rozdali karty, myslím si, že rytířsky. Už jsme si volali, popřáli si k postupu a podle mě to bude férový souboj, kdo s koho. I politicky je dobře, když postoupí někdo z nás dvou.

Kdo je Ivo Trešl?



Narodil se 5. července 1972 v Rakovníku, kde pracuje jako lékař, je dlouholetým zastupitelem města Rakovník a členem hnutí STAN. V letech 1986 až 1990 absolvoval tamní gymnázium a následně v letech 1990 až 1996 vystudoval 3. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul MUDr. Od roku 1996 pracuje jako lékař-traumatolog na chirurgickém oddělení Masarykovy nemocnice Rakovník. Je ženatý, má dvě dcery. Ve volbách do Senátu Parlamentu ČR poprvé kandidoval v roce 2014, získal 9,52 % hlasu.