Obavy jsou na místě i podle ředitelky školy a školky v Čisté Marie Kruntové, která upozornila zejména na dlouhodobé podhodnocení nepedagogických pracovníků. „Dlouho se na ně zapomínalo, mzdy se nenavyšovaly a za chvíli tuto práci za ty peníze nebude chtít nikdo dělat. Platy jsou nízké a bez přilepšení nebo mimořádných odměn se lidé budou shánět stále hůř,“ vysvětlila.

Jako napjatou vnímá situaci také ředitel 1. základní školy v Rakovníku Karel Folber. „Pokud se opravdu bude škrtat, a když k tomu přičtu nedávné zvyšování cen energií, obavy skutečně mám. Co se týče platů, moc se mi nepozdává, že by mělo dojít k nějakému rozdělení pedagogů na učitele a ostatní pedagogické pracovníky. Nesouhlasím s tím a mám spoustu otázek. Jak to bude s nepedagogickými pracovníky, zvýší se jim tabulky, zmrazí se jim mzdy? A jak to bude s učiteli? Jak to budeme vykazovat? Bude s tím spojena větší míra administrativy?“ poznamenal Folber.

Zdeněk Brabec, ředitel 2. základní školy v Rakovníku, přehnané obavy z chystaných vládních škrtů nemá. „Peníze v tuto chvíli na provoz máme, ale bedlivě sledujeme, co se děje ve vládě, citlivě vnímáme, co chystá na příští rok, a jsme připraveni na to, že může dojít k určitým změnám v rozpočtu. My na ně budeme muset nějak reagovat, ale zatím ta situace nenastala,“ řekl Brabec.

Zavaleni odpadem. Rakovník málo třídí, motivací by mohl být svoz od dveří

Podobný názor má i ředitel novostrašecké základní školy Petr Chochola, podle něhož je rovněž předčasné se k rozpočtu vyjadřovat. „Když nevíme, jak to nakonec dopadne, je to jen vaření z vody. Jinak jsme nyní na tom, co se týče provozních městských peněz, dobře, stejně tak u mezd,“ dodal Chochola.