„Dvě roušky jsou jen na přechodnou dobu, než si lidé opatří FFP2 respirátory,“ uvedl Blatný na tiskové konferenci.

Pokud si Rakovničané chtějí roušky přesto vyzvednout, mohou tak učinit v pondělí a ve středu od 9 do 10 a do 13 do 14 hodin nebo v pátek od 9 do 10 hodin.

„Sociální potřebnost a nedostatek finančních prostředků je možné prokázat rozhodnutím o přiznání dávky hmotné nouze, přídavku na dítě a u příjemců důchodových dávek rozhodnutím o přiznání příspěvku na bydlení,“ připomněla mluvčí radnice Kateřina Hradilová. Tato rozhodnutí zájemci pouze předloží k nahlédnutí.