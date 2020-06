Ten má ve vlastnictví kostel hřbitovní sv. Štěpána s márnicí, barokní dřevěnou zvonici, přesto se snaží pomáhat i v gotickém kostele sv. Vavřince, který náleží petrovické farnosti. „Přispěli jsme na rekonstrukci varhan, pořizovali jsme nový lustr, dělali jsme odvodnění, takže většinou drobnější věci. Snažíme se upravovat i jeho prostranství,“ potvrzuje starosta Senomat Tomáš Valer.

Městys v roce 2010 od Arcibiskupství pražského obdržel hřbitovní kostel s márnicí i zvonici u školy. Ta je již kompletně opravená a také do kostela investovali Senomatští několik stovek tisíc. „Dokonce jsme letos plánovali, že bychom udělali novou střechu, ale zřejmě to pro letošek i díky výpadku příjmů odložíme, abychom nešli do příliš velkého schodku. Další sakrální památky jako sochy a křížky jsou opravené k dnešnímu dni, řekl bych, všechny, dokonce jsme jednu (sochu sv. Jana Nepomuckého) před čtyřmi nechali nově vytesat, neboť ji kdysi zlikvidovali,“ přibližuje Valer.

Také Kroučovští chtěli kostel sv. Markéty, který se nachází v obci, převést do svého vlastnictví, avšak neúspěšně. „Lounské vikářství nejprve souhlasilo, ale nakonec to nepřevedli. Chtěli jsme zde zřídit nové vitráže s pomocí dotace, ale bohužel to nakonec nevyšlo. I tak se snažíme přispívat, řekla bych většinově. Zrekonstruovali jsme například celou střechu i hodiny,“ popisuje starostka Kroučové Hana Hajná.

Lubenští o převedení kostela do majetku obce stále jednají s Arcibiskupstvím pražským, už předtím ale investovali nemalé peníze na restaurování oltáře. „Bereme to tak, že je na území obce a tak ho nechceme nechat chátrat. Na vnitřní inventář se snažíme využívat dotaci. Nedávno jsme restaurovali oltář, máme rovněž nadaci na záchranu kostela sv. Jiří, kam lidé mohou posílat peníze a vybralo se už asi 150 tisíc, něco přispíváme i my jako obec,“ přibližuje lubenský starosta Pavel Soukup.

Ten by rád, kdyby se převod do vlastnictví obce zdárně vyřešil. „Na vnější úpravy nemůžeme žádat dotace, pokud není kostel v našem vlastnictví. Přitom střecha a věž by opravy potřebovaly. Dále bychom chtěli pořídit velký zvon k současnému menšímu, už jsme o tom jednali i se zvonařstvím. Do tří let bychom ho mohli osadit a investovali bychom do něj ze svého,“ plánuje starosta.

Ve Mšeckých Žehrovicích zrekonstruovali svůj kostel sv. Martina teprve nedávno a podle starostky obce Romany Metelkové byla již oprava velmi nutná. „Podařilo se nám získat dotaci z Ministerstva zemědělství v plné výši, a to sedm set tisíc. Oprava se týkala exteriéru spočívající v opravě střešního pláště, opravě krovů, opravě a nátěru fasády. Kostel se již hodně rozpadal, takže jsem ráda, že už má hezký, nový vzhled,“ pochvaluje si rekonstrukci Romana Metelková.

O svůj kostel se starají také ve Třtici, kde se před několika lety opravila celá střešní konstrukce. „Daly se tam pálené tašky, plechový kryt u věže i pod věží. Ještě plánujeme opravu fasády, ale to je dlouhodobější plán. Nejdřív na ni musíme našetřit,“ dívá se dopředu starosta Třtice Pavel Ryba.

V Roztokách na podzim loňského roku zrekonstruovali zvoničku, která je jednou z nejstarších staveb v obci. „Vyměnili jsme dvoják, na kterém je zavěšen zvon. Jinak ale jako obec moc sakrálních památek nemáme. Ještě tu je křížek, který se zrovna touto dobou také opravuje,“ dodává starostka Roztok Lenka Peterková.