„Skutečně jsme byli navštíveni zástupkyní kraje, radní Janou Skopalíkovou a zástupcem AOPK, ředitelem odboru Střední Čechy Jaroslavem Obermajerem. Na jednání jsme ovšem neobdrželi žádné podklady s výjimkou letáku s obrysovou mapkou vnější hranice parku, informací o jeho celkové rozloze a dále obecnou informaci o možném čerpání dotací. Žádné další podklady nám ovšem předány nebyly,“ stěžují si zástupci deseti obcí, konkrétně Karlovy Vsi, Skryjí, Broum, Branova, Bělče, Křivoklátu, Roztok, Čilé, Podmokel a Hracholusk.

Podle nich tak za této situace není na místě mluvit o zahájení procesu vyhlašování. „Takové prohlášení předjímá to, že obce byly s konkrétním návrhem uvažovaného Národního parku Křivoklátsko seznámeny a nemají k němu zásadní připomínky,“ stojí v tiskové zprávě obcí.

Vyhlášení národního parku si řada obcí na Křivoklátsku nepřeje

Krajské zastupitelstvo vyslovilo záměru vyhlášení podporu již vloni v létě. Podle slov vedení kraje od té doby začali zástupci kraje s obcemi aktivně jednat. „Setkali jsme se zástupci všech obcí, kterých by se národní park týkal, a v lednu také s ministryní Annou Hubáčkovou a jejími kolegy,“ uvedla krajská radní pro životní prostředí Jana Skopalíková (Piráti).

Během jednání v obcích, která za účelem podrobnější debaty probíhala individuálně, měli zástupci kraje a Agentury ochrany přírody a krajiny vysvětlovat, co by vyhlášení části CHKO národním parkem znamenalo a co by obcím a jejich obyvatelům přineslo. Dále od obcí měli sbírat podněty do dalšího procesu.

„Základní myšlenka pro vyhlášení je zajistit maximální možnou ochranu unikátního území, které ve středních Čechách máme, a zachovat ho pro další generace. Současně chceme obcím naslouchat, chceme komunikovat, protože vnímáme i obavy občanů. I proto plánujeme další setkání, kde bychom mohli záměr vysvětlovat a přinášet odpovědi na otázky starostů i občanů,“ dodala Jana Skopalíková.