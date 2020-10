Ve Hředlích, jejichž A-tým hraje okresní přebor a klub má i B-tým, starší žáky a přípravku, vyrostla sestava sed-mi kabinových buněk. Nyní pokračují ještě práce v okolí, zahrnující vybudování jímek a chodníků. Náklady asi dva miliony korun hradí obec. „Fotbalisté hráli v Mutějovicích, od příští sezony by měli být opět u nás,“ připomněla místostarostka Jana Buňková a dodala, že nové zázemí je dělané na zakázku.

Také muži v Olešné hrají už léta okresní přebor a klub má přípravku. Stávající kabiny včetně sociálního zázemí ale prostorově nevyhovu-jí, což by se mělo záhy změnit. Jako nepravděpodobnější se jeví hředelská varianta buněk, což potvrdil i František Itner, vedoucí týmu a zastupitel obce. „Záležet bude na penězích, ale spíš to vypadá, že se rozšíří stávající zázemí formou buněk. Je to rychlejší i méně nákladné, ale budeme to ještě řešit,“ vysvětlil Itner. Klub by na záměr rád získal dotaci.

Olešná letos investovala i do vrtů, které by měly řešit nedostatek vody. „Máme sice povolený odběr vody na zalévání hřiště z rybníka, ale vrt poslouží jako záložní nádrž, která bude připravena na zavlažovací systém travnaté plochy, takže by nás sucho nemělo zaskočit,“ uvedl starosta obce Jaromír Nový.

V Senomatech daroval klub před šesti lety sokolovnu přiléhající k fotbalovému hřišti městysi, který za více než milion vykoupil pozemky pod hřištěm od soukromých majitelů a pokračuje v rekonstrukci zázemí. „Do postupných oprav už jsme investovali tři až čtyři miliony korun, snažíme se i shánět dotace. Letos prošla zásadní opravou za 150 tisíc klubovna,“ řekl senomatský starosta Tomáš Valer.

Do rekonstrukce zázemí i hrací plochy se pustili už před čtyřmi lety i ve Mšeckých Žehrovicích. Část nákladů hradila obec, 250 tisíc na opravy kabin a 150 tisíc na zřízení vrtu pro závlahu hřiště. Spolek, který má hřiště a kabiny v pronájmu, většinu prací vykonává svépomocí. Nedosáhne totiž na dotace, neboť nemá mládežnický tým. Hotová už je většina prací, chybí jen sprchy pro rozhodčí a část podlah. „Do konce roku, nejpozději do startu jarní části soutěže bychom měli kolaudovat,“ řekl předseda klubu Milan Zázvorka.