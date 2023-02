Stavba nazvaná II/229 Rakovník, připojení na II/237 (obchvat města, trasa B3), má od letošního ledna stavební povolení. Další potřebné stavební povolení pro vodní díla nabylo právní moci už před třemi lety a loni byla jeho platnost prodloužena.

Pohřešovaný starosta obce Milý se našel. Zastavila ho hlídka v Praze

V současné době se dokončuje majetkoprávní vypořádání, zpracovává se projektová dokumentace a podklady pro výběrové řízení.

Projekt počítá s obchvatem dlouhým 1,85 kilometru, který má vést severně od města mimo zastavěné území. Má odvést dopravu, především tranzitní, ze dvou ulic: Lišanské (II/229) a Luženské (II/237).

Bezpečnější a plynulejší provoz

Doprava ve městě a jeho okolí by pak měla být bezpečnější a plynulejší, neboť nákladních vozů by v centru Rakovníka mělo výrazně ubýt. Prospěje to také chodcům a snížením emisní zátěže i životnímu prostředí.

Záměr zahrnuje rovněž sjezdy pro dopravní připojení stávajících nemovitostí a objektů i plánovaných budoucích staveb, přeložení inženýrských sítí, odvodnění, úpravy chodníků a dalších ploch pro pěší i zeleň.