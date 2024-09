Předpokládané náklady za archeologický průzkum budou do 5,7 milionu korun. Stavba by měla začít ještě letos, a to v říjnu. První řidiči by se měly po novém obchvatu projet už v roce 2027. Hotovo má být v první polovině roku. „Celý obchvat bude měřit 1,85 kilometru a propojí komunikace v ulicích Lišanské a Luženské, resp. bude s ulicí Luženskou souběžný. Silnice povede mimo zastavěné území, převážně po stávající zemědělské půdě. Připojení obchvatu na stávající silniční síť je pomocí kratších silnic, mířících z kruhových objezdů – součástí stavby jsou tři. Součástí stavby jsou i křižovatky stykové a jeden mostní objekt,“ popsal Karel Bendl.

Rakovnický starosta a člen krajského zastupitelstva Luděk Štíbr dále doplnil, že zahájení stavby se poněkud pozdrželo. „ Museli počkat na stav, kdy na území zamýšleného obchvatu nebudou nějací brouci, snad čmeláci a na pokrývku horniny v rámci stavby. Takže proto se to trošku takhle oddálilo. Jsme ale rádi, že celý proces pokračuje a může se na podzim začít stavět,“ poznamenal rakovnický starosta.

Co se týče jihozápadní části obchvatu tedy B1, která povede kolem Bulovny, prozatím je připravena projektová dokumentace pro vydání společného povolení na část napojení do zástavby (Na Spravedlnosti) a je podána společná žádost o stavební povolení. „Je hotová dokumentace pro stavební povolení na hlavní trasu, žádost o stavební povolení bude podána až po vyřešení majetkových vztahů. Nyní tedy probíhá majetkoprávní činnost, řeší se přeložkové smlouvy a zpracovávají se geometrické plány pro řešení trvalých a dočasných záborů stavby,“ upřesnila mluvčí Krajské správy a údržby silnic, podle níž je tedy prozatím předčasné hovořit o zahájení stavby. „O termínech se můžeme bavit skutečně až ve chvíli, kdy máme vybraného zhotovitele,“ konstatovala Petra Kučerová, mluvčí Krajské správy a údržby silnic.

V přípravě je také obchvat Lišan, po němž bude vedena kamionová doprava po sjezdu z dálnice D6.