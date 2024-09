Mimořádný úspěch obce nacházející se nedaleko Jesenice a cestu, která vedla do republikového kola popsala její starostka Marie Kučerová Císlerová. "Společně jsme se vydali 21. září do Uherského Hradiště na Slavnostní vyhlášení výsledků a předávání ocenění celostátního kola soutěže Vesnice roku 2024. Obec získala cenu celostátní komise. Celostátní komise nám ji udělila za výjimečnou semknutost a pracovitost místní komunity. Já osobně bych řekla že nás toto ocenění vystihuje. Celostátní kolo už je velmi náročné a my s počtem obyvatel 76 museli opravdu tvrdě pracovat, abychom vše zvládli, jak jsme chtěli. Hodnotící komise naši snahu a píli ocenila. My si toho neskutečně vážíme, protože věřím, že výběr mezi 13 nejlepšími krajskými obcemi musel být opravdu náročný. Jsem na všechny z naší obce hrdá. Není to jen hezky upravená obec, budování, vize a plány do budoucna, co nás dělají výjimečnými, ale jsou to především lidé kteří tu obec tvoří," pronesla starostka Drahouše.