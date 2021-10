/FOTOGALERIE/ Dostavit kanalizaci v Lodenici, opravit silnice a zrekonstruovat budovu obecního úřadu. To jsou hlavní cíle vedení obce Mšecké Žehrovice. Kanalizace a silnice by měly být hotovy letos, nová fasáda bude dokončena na jaře příštího roku. V plánu je také přístavba místní hasičské zbrojnice.

Prostranství obecního úřadu Mšeckých Žehrovic prokoukne. Budova úřadu dostane novou fasádu a hasičská zbrojnice novou garáž. | Foto: Deník/Josef Rod

Třetí etapa lodenické kanalizace by měla být hotova do konce tohoto roku. Žehrovičtí na ni dostali dvaapadesáti procentní dotaci z Ministerstva zemědělství. Celkové náklady dosahují téměř 20 milionů korun. Vzhledem k citelnému zásahu do silnice, kdy kanalizace šla středem vozovky, je třeba ji v celé její šíři opravit. „Silnice je opravdu ve špatném stavu a kraj nám nabídl dotaci na homogenizaci celého povrchu. Je to na dobré cestě, už máme vysoutěženou firmu, takže bychom opravu měli mít provedenou spolu s ukončením kanalizace,“ konstatovala starosta Mšeckých Žehrovic Romana Metelková.