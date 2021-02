Obecní úřad v Roztokách prochází kompletní proměnou. Starosti dělají vícepráce

Od hlavy až k patě. Tak by se dala nazvat právě probíhající rekonstrukce Obecního úřadu v Roztokách. Začala loni v listopadu a pokud vše půjde podle plánu, mohlo by se vedení obce spolu s dalšími úředníky do nově upravené budovy nastěhovat na začátku letních prázdnin. Přestavba by oficiálně měla být dokončena 7. července.

Přestavba obecního úřadu v Roztokách. | Foto: Deník / Josef Rod

V současné době je obecní úřad vyklizen a probíhají zde kompletní úpravy objektu od půdy až po sklep. Vznikají zde nové podlahy, budova bude mít nové rozvody elektřiny, vody, kanalizace a topení, objekt bude napojen na vodovodní i kanalizační řad. Dosud se užívala pouze voda z blízké studny a jímka. Objekt bude rovněž zateplen, vymění se okna i střešní krytina. Zdroj: DENÍK „Co se týče střechy, krov se nakonec nemusí dělat nový, neboť ve špatném stavu bylo pouze nepatrné množství trámů,“ upozornila starostka Lenka Peterková. Situaci mírně komplikuje zajímavost, které se musí práce přizpůsobit. V budově se zabydlel vzácný rorýs obecný. „Kvůli jeho hnízdění se musí umístit speciální budky mezi krokve střechy, aby hnízdiště byla zachována, což je podmínka CHKO,“ konstatovala starostka. Rekonstrukce zahrnuje také dispoziční úpravy. Vedle nového sociálního zařízení v přízemí i v patře vznikne nový vstup ze zadního traktu budovy, aby byla zajištěna bezbariérovost pro vozíčkáře. Zájem o ekologicky šetrné budovy stoupá. Nejvíce jich má developerská firma CTP Přečíst článek › Po rekonstrukci vzniknou v prvním patře multifunkční prostory, které bude možné využít nejen pro zasedání zastupitelstva, ale i jako obřadní síň či prostor pro přednášky, promítání nebo i konání oslav. V přízemí pak vznikne nová kancelář, která by mohla být využita k rozšíření počtu úředníků. Úprav se dočká také nejbližší okolí budovy. Zdroj: Deník / Josef Rod Náklady na celkovou rekonstrukci by měly být zhruba 14 milionů korun. Na zateplení budovy a výměnu oken dotaci Roztočtí získali z Operačního programu Životního prostředí ve výši 1,3 milionu korun. Ještě před zahájením stavby rovněž zažádali o další dotaci u Ministerstva pro místní rozvoj. V případě jejího získání by do obecní kasy putovalo dalších téměř 6 a půl milionu korun. „Na realizaci stavby jsme museli vyčlenit prostředky předem, ale samozřejmě by pro nás získaná dotace znamenala významné ušetření prostředků v našem rozpočtu a mohli bychom realizovat jinou investici. Předpokládám, že rozhodnutí obdržíme někdy v dubnu,“ dodal starostka.



Lidé s nepřihlášeným trvalým pobytem v místě bydliště stojí obce miliony Přečíst článek › Zda skutečně bude oprava hotová na začátku léta, ale není jisté. V projektové dokumentaci se totiž nacházejí určité nesrovnalosti, které situaci stěžují. „Některé věci nejsou zohledněny, něco není vykresleno dopodrobna nebo chybí úplně. Když se zpracovával rozpočet, nějaké věci se vůbec nenacenily, neboť byly zřejmě chybně zakresleny v projektu. Vznikají tak vícepráce a hlavně neustále řešíme, jak nejefektivněji udělat nejednoznačné nebo chybně navržené úpravy bez navýšení nákladů,“ vysvětlila Lenka Peterková. Zastupitelé podle ní dokonce zvažovali možnost nechat celý projekt přepracovat. Nakonec se ale rozhodli ve stavbě pokračovat. „Vzhledem k tomu, že se jedná o starý objekt, při odkrývání jeho částí nastávají situace, které se nedají očekávat,“ upozornila starostka Roztok, podle níž tak celá rekonstrukce ve smluvním termínu nemusí být dokončena.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu