Období pandemie využily některé obce a městyse k rekonstrukci svých úřadů. Například v Senomatech, kde se úředníci na čas uchýlili do prostor kulturního domu, se úřad předělává zejména kvůli ochraně osobních údajů. Některé obecní úřady opravy v nejbližší době plánují, tak jako třeba v Roztokách.

Rekonstrukce úřadu městyse Senomaty. | Foto: Deník / Josef Rod

Roztocká budova obecního úřadu dozná vůbec nejrozsáhlejší rekonstrukce, která bude zahrnovat i úpravu jejího okolí. Vyjde zhruba na 12 milionů korun. Ve zrekonstruovaném úřadu by mělo vzniknout místo k využití pro větší počet lidí, než tomu bylo doposud. „Zatím běží výběrové řízení, a to už od dubna, protože máme pořád nějaké dotazy a vysvětlování, takže se termín neustále prodlužoval. Podávání nabídek končí v úterý, tak doufám, že nějakou dostaneme. Pokud vše dobře dopadne a bude hotová školní kuchyně, mohlo by se začít s realizací už někdy na podzim,“ předpokládá starostka Roztok Lenka Peterková.