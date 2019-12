Získané peníze chce Lokomotiva investovat do sportovního zázemí v areálu. Deníku to řekl předseda tělovýchovné jednoty Miroslav Koloc.

Rekonstrukce a modernizace objektu by měla začít už v příštím roce a podle projektu, který představil nový vlastník Pavel Klátil vedení TJ Lokomotiva Rakovník, by zde mělo vzniknout moderní zázemí včetně restaurace s terasou. Opravy se již dočkaly šatny a také sociální zařízení pro potřeby volejbalu. Kromě toho by v areálu mělo být vybudováno hřiště na beach volejbal.

„Peníze z prodeje z větší části rozdělíme na sportovní činnost našich klubů a oddílů TJ Lokomotiva Rakovník, zčásti je máme v rozpočtu na investice v areálu sokolovny, kde bych osobně rád viděl kromě kurtů na beach volejbal i víceúčelové sportovní hřiště ve spolupráci s vlastníkem Městem Rakovník, které by sloužilo nejen sportovcům, ale i školám a veřejnosti. Věřím, že se to může při současné velmi dobré spolupráci s Městem Rakovník podařit," sdělil Miroslav Koloc.

Objekt sloužil roky jako ubytovna pro sociálně slabé občany. V srpnu roku 2016 nové vedení tělovýchovné jednoty s rostoucími stížnostmi na tehdejšího provozovatele objektu se rozhodlo věc radikálně řešit a navrátit areálu sportovní ráz s moderním zázemím.