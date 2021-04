Počasí posledních dnů dostává své pověsti aprílového období. Zatímco před týdnem se někteří slunili na svých zahradách nebo po zimě už oprášili grily, v první únorové úterý dorazila do Rakovníka sněhová vánice, která zasypala ulice a střechy domů sněhovou pokrývkou. Ta ovšem vydržela pouze dopoledne, než vysvitlo slunce a sníh opět roztál.

Pohled na zasněžený aprílový Rakovník a jeho okolí z Bendovky. | Foto: Deník/Josef Rod

Chladné počasí má vydržet do poloviny tohoto týdne. O víkendu by se mělo opět oteplit, není ovšem vyloučeno, že si sníh do rakovnických ulic v průběhu jara najde ještě cestu.