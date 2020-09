OBRAZEM: Cestovatel Jiří Kolbaba poodhalil v Pavlíkově divy Islandu

/FOTOGALERIE/ V Pavlíkově se uskutečnil první cestovatelský večer po delší pauze a zároveň to byla taková malá oslava k 10. výročí Cestovatelských večerů Petra Nováka, který je duší celého projektu. Pro velký zájem byl tentokrát přesunutý do Kulturního domu, neboť do Pavlíkova zavítal nejznámější český cestovatel, fotograf a spisovatel Jiří Kolbaba, známý též z Rádia Impuls.

Jiří Kolbaba. | Foto: Lenka Rodová