Vyprávění, při kterém se skvěle doplňovali, bylo zajímavé, poutavé i vtipné. Po krátké přestávce se slova ujala zakladatelka neziskové organizace Help by Sarah, se kterou se tato čtveřice na Bali setkala.

Sarah neboli Šárka Hloušková odjela na Bali se svým manželem před pěti lety na měsíční dovolenou a zůstali tam dodnes. Ve vesnici Seraya založila dětskou klubovnu, kde se schází až přes devadesát dětí. S dětmi si hraje, maluje, učí je anglicky a společně vyrábí náramky a lapače snů, které je možné si zakoupit přes eshop a tím podpořit chod klubovny.

Vyprávění bylo velmi poutavé, došlo i na ukázku například balijských šperků, bankovek či slavnostního oblečení. Na závěr byly vstupenky slosovány a šťastlivec si mohl odnést domů malou pozornost. Na přednášce bylo možné zakoupit náramky i knihu Příběhy ze země, kde gekoni dávají dobrou noc.

Pokud by chtěl někdo podpořit nebo sledovat dění v dětské klubovně, může tak učinit na facebookové stránce Help by Sarah. A pokud někoho zajímají další cestovatelské zážitky přednášejících, může sledovat jejich instagramové profily @odsouzeni_cestovat a @just_trippers.

Lenka Rodová