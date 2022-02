„Soutěž jsme vymysleli proto, že na Noci s Andersenem vybíráme kolektiv, který by tady měl přespat a nechceme jen vybrat jeden z nich a ukázat na něj. Mělo by to být za nějakou odměnu, aby si to zkrátka vybojoval,“ popsala okolnosti vzniku soutěže ředitelka knihovny Milena Křikavová.

Děti tedy od úterý do čtvrtka plnily úkoly, které byly rozmístěny po budově dětské knihovny a sbíraly za jejich splnění body.

„Kromě plnění úkolů sledujeme také, jak spolu komunikují, jak spolu vycházejí, zda se neuráží, nepodráží, nevysmívají se jeden druhému, aby to bylo férové a děti se k sobě chovaly hezky. Chceme, aby tu nebyla rivalita, ale aby se kolektiv stmelil. Hodnotíme tedy i spolupráci, je to samozřejmě hodnocení subjektivní, ale tím, že jsou tu všechny třídy, můžeme je srovnat a zhodnotit, jak na tom jednotlivá třída je. Ale hlavní je bodové ohodnocení,“ popsala Křikavová.

Příští týden budou mít žáci čtvrtých tříd ještě možnost nasbírat body tím, že navštíví knihovnu a přečtou si nějaké knížky, další týden bude následovat slavnostní vyhlášení ve vestibulu knihovny pro dospělé.

„Zhodnotíme a vybereme třídu, která by měla u nás přespat, ale letos to díky současné situaci není úplně možné, proto u nás budou dlouho do večera. Čeká je večer plný bláznivých her, soutěží, budeme putovat po městě, takže je to spojené i s poznáním,“ uzavřela ředitelka knihovny.