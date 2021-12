Děti z čistecké mateřinky zažily nevšední výlet. Se svými učitelkami se totiž vypravily vlakem do Rakovníka, kde měly domluvenou prohlídku vlaku a depa.

"Nabídka prohlídky vlaku a depa přišla od strojvedoucího pana Fronka, který má u nás chlapečka, jinak bychom se tam asi jen tak nedostali. V čisteckém nádraží jsme nastoupili do vlaku a nevystoupili z něj ani v Rakovníku a čekali jsme, až vystoupí ostatní a pan Fronk s námi zajel do depa. Zde dětem popsal, jak vlaky vypadají, jak se jmenují, byly tam i některé rozbité. Strojvedoucí vysvětlil, že motor je uvnitř a mašinka je rozpůlená, protože se opravuje. To děti velmi nadchlo," popsala učitelka Zuzana Machová.