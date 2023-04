Rakovnický AquapRak je v těchto jarních dnech v dopoledních hodinách zaplněn dětmi z mateřinek a škol, které zde mají pravidelné lekce plavání.

První lekce plavání předškoláků Mateřské školy Klicperova v rakovnickém aquaparku. | Foto: archiv školky

První lekci mají za sebou i předškoláci z největší rakovnické mateřinky Klicperova. Malé ratolesti si nejprve osvěžily nohy oblíbeným kopáním do vody, následně vklouzly do vody a několikrát se přemístily od kraje do kraje malého bazénu. Poté pod vedením lektorek s pomůckami zkoušely plavat.

