Provozovatelka místní čerpací stanice Simona Černá přišla s nápadem, jak už tak zajímavý prostor ještě zatraktivnit. S manželem zakoupili vyřazený autobus, který bude v nepřízni počasí a v zimě sloužit jako hospůdka i herna pro děti. Na pomoc si manželé Černí přizvali Miroslava Lyka, výtvarníka, který ve vedlejším Svojetíně vymaloval mateřskou školu. „Veškerou fantazii jsme nechali na něm,“ sdělila Simona Černá.

Výtvarník už nepojízdný autobus opatřil výjevem z kounovských řad a historie. Na pravé straně autobusu je pak vymalovaná mapa s rozcestníkem. Celkem práce trvaly asi měsíc a výsledek jistě stojí za to. „Kdo přijede do Kounova, nemůže autobus u čerpací stanice minout a přesně ví, kam se dát. Rádi bychom do autobusu doplnili i zvukovou smyčku s výkladem,“ dodala Černá.