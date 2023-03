V Domě osvěty bylo v neděli pořádně živo. Uskutečnil se zde totiž hvězdný karneval s Katevent. Na malé maškary čekalo spousta tance, her a soutěží, nechyběl ani fotokoutek.

Hvězdný karneval v Domě osvěty v Rakovníku. | Foto: Deník/Josef Rod

Nedělní odpoledne si užily nejen děti. Spokojení byli i jejich rodiče, ale i Kateřina Gebhartová z Katevent týmu.

Obrazem: Řevničovské děti si zadováděly s Bárou Ladrovou a jejími kamarády

"Chtěla bych všem moc poděkovat. Užili jsme si neskutečné odpoledne plné tance, soutěží a her. Moc děkujeme těm, kteří nás podporují v tom, co nás baví a hlavně nás neskutečně naplňuje, že to baví právě děti. Koneckonců o tom vypovídá také vyprodaný osvěťák. Budeme se těšit zase na další akci," sdělila.