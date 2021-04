OBRAZEM: Na náměstí v Novém Strašecí už se zase slétly čarodějnice

Na Komenského náměstí v Novém Strašecí se slétly čarodějnice. Nebyly to ovšem čarodějnice opravdové, ale ty, které vyrobily pracovnice odboru kultury ve spolupráci s novostrašeckými občany, kteří je do NKC mohli nosit do 16. dubna.

Čarodějnická výzdoba na Komenského náměstí v Novém Strašecí. | Foto: Ivana Rezková

Některé z čarodějnic jsou opravdu velmi vtipně pojaty a nechybělo jim například lyžařské vybavení. Lidé je mohou spatřit na lavičkách, na stromě či u stromu a nebo jen tak volně sedící. V době covidové, kdy jsou akce zatím ještě stále zakázány, se jedná o velice příjemné zpestření. Jarní dny si ovšem rodiny mohou zpestřit také stezkou malé čarodějnice, kterou si pro občany připravily zaměstnankyně odboru kultury. Stezka má celkem pět ježibabích stanovišť a na každém stanovišti na účastníky čekají tři otázky. Lidé ji mohou absolvovat až do posledního dubnového dne.