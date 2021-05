„Rakovnické muzeum dlouhodobě řešilo, jak tento prostor využít, jak bychom ho mohli zachránit. Jedná se o pozemek muzea a zároveň je součástí městské památkové zóny. Parkán je dlouhodobě nevyužíván, a tak se stal takovým odpadištěm. Vedle odpadků a injekčních stříkaček, které tu feťáci zanechávali, zde lidé vykonávali svoji potřebu. Když tu byly včelí úly, docházelo k jejich ničení, takže ani využití pro včeličky nedopadlo dobře,“ konstatovala zástupkyně ředitelky rakovnického muzea Kateřina Blažková, podle níž se vznikem venkovní geologické expozice spojily dvě užitečné věci.

„Jednak jsme skvěle využili prostor, který je v dosahu expozic muzea a zároveň byla splněna dlouhodobá myšlenka dřímající v hlavách rakovnických patriotů. Ti volali po nějaké geologické expozici, která by zmapovala vybrané horniny tohoto okresu. A výběr je opravdu nesmírně bohatý a pestrý,“ zdůraznila Blažková.

Projekt nové geologické expozice na parkánu byl financován z loňského participativního rozpočtu Středočeského kraje „Můj kraj“. „Využili jsme této možnosti, byla to taková střela do neznáma a ono to vyšlo, což je moc fajn. Děkuji všem, kdo se na vzniku expozice podíleli,“ pronesla zástupkyně ředitelky muzea TGM.

Členové Geologického stavu AV ČR Karel Žák s Jiřím Adamovičem, kteří se na vzniku expozice rovněž podíleli, pak přítomným představili jednotlivé horniny a poukázali, čím jsou typické, a na kterých historických stavbách na Rakovnicku a jeho okolí je možné je spatřit.

Venkovní expozice bude návštěvníkům přístupná zdarma, a to v otevírací době muzea.