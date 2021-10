Příznivé počasí i vítr přilákaly na plochu letiště jen za první půlhodinku padesátku draků všech tvarů a barev i jmen a nakonec se jich do vzduchu podívalo devadesát jedna. Podle slov pořadatelů letos přibylo daleko více doma vyrobených výtvorů.

Spokojení s pěkně stráveným odpolednem byli i rodiče Milena a Jarda z Rakovníka se svými dětmi. "My chodíme pouštět draky odmalička a tady na Drakiádě jsme už asi popáté. Dneska to foukalo parádně, je čas se rozhlídnout i po ostatních modelech a známých a hlavně děti si to moc užívají."