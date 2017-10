OBRAZEM: Parlamentní volby v Rakovníku

Rakovník – Jednou ze sedmnácti volebních místností v Rakovníku, kam lidé mohou vložit svůj volební lístek je i 1. ZŠ. Necelou hodinku po začátku voleb je podle Marcela Šimšy, který ve volební komisi sedí již poosmé, účast hojnější, než v předchozích volbách.

„Docela nás to překvapilo, zatím lidé chodí průběžně pořád,“ řekl Šimša, jenž za léta, co je členem komise zažil už nejednu perličku. „Ale to většinou bývá až k večeru. Už se kolikrát stalo, že někdo do urny hodil třeba i občanku. Ale nic závažného zatím nebylo, ani jsme nemuseli volat ochranku,“ smál se Marcel Šimša.

Volby v Rabasově galerii v Rakovníku



To, že volby do Poslanecké sněmovny, které odstartovaly v pátek ve 14 hodin, zatím přilákaly o něco více lidí, než ve volbách předchozích, potvrdila i dlouholetá členka komise v Rabasově galerii Eva Kvasničková. „Účast je zatím o trošičku vyšší, než v minulých volbách. Ve dvě hodiny tady ve frontě stálo asi patnáct lidí, ale že by byl vyloženě nával, to zase ne. Jinak tady byla už paní, které bylo devadesát, ale i první volička. Chodí mladí i staří, ti mladí možná více, než dříve,“ uvedla Kvasničková, která už coby členka komise pamatuje minimálně šest voleb.

„Už to ani nepočítám, ale šest, sedm voleb jsem v komisi zažila.“ Podle Kvasničkové zatím nebyl žádný incident. „Nikdo se s námi nepral, nikdo nám nenadával, akorát jeden pán měl propadlou občanku. To se stává celkem běžně. Jednou nás někdo i žádal, zda bychom dělali, že to nevidíme. Pak k nám chodí jeden pán, který nechce, aby se nahlas říkalo jeho jméno, že prý je tady v utajení,“ dodala s úsměvem Kvasničková.