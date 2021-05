OBRAZEM: Šanovské děti z mateřské školy se učily sázet rostlinky

Předškoláci z šanovské školky jsou po celý rok vedeni k utváření kladného vztahu k přírodě. Zároveň se učitelky co nejvíce snaží o "prožitkové učení", při kterém si děti mohou poznatky "osahat" a samy se na nich podílet. V zimě děti nosily do lesa zvířátkům krmení a také sypaly ptáčkům zrní a semínka do krmítek. Na jaře si ve školce společně udělaly Semínkový den, kdy se učily sázet rostlinky.

Děti z šanovské mateřinky zasadily kytičky a pozorovaly, jak se "klubou" z hlíny ven. | Foto: Lenka Rodová

Každý si zasadil semínko cukety, na řadu přišly i různé druhy kytiček. Následně si při přesazování každý zasadil pro svoji maminku do kelímku kytičku ke Dni matek. Zbylé kytičky již v truhlících zdobí okna školky. O zasazená semínka, která si děti daly na okno, se pravidelně staraly, zalévaly je a každý den pozorovaly, zda se již "klubou" z hlíny ven. Mohly tak v praxi vidět, co dá práce vypěstovat rostlinku, ale zároveň pocítit radost, pokud jim vykvete kytička, nebo vyroste zelenina na zahrádce. Lenka Rodová