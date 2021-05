V rakovnických školkách už je opět pořádně veselo. Mezi květnovými svátky se opět zaplnily i těmi nejmenšími, kteří se do mateřinek viditelně těšili. Z velké části byla naplněna i největší ze školek na Rakovnicku – Mateřská škola Klicperova, která má hned 6 tříd.

Zaplněná už je opět i třída Berušek. | Foto: Deník/Josef Rod

„V každé třídě máme zhruba dvacet dětí, takže zhruba ze čtyř pětin je školka naplněna. Je vidět, že se děti do školky těšily, my se těšili zase na ně tak doufáme, že nám to co nejdéle vydrží,“ přeje si zástupkyně ředitelky a zároveň učitelka třídy Berušek Irena Pavlová.