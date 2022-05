Cyklisté tvořili zhruba polovinu startovního pole, hodně účastníků měla především rakovnická stovka, tedy nejdelší pochod. "Tentokrát to bylo i s mezinárodní účastí, měli jsme tam jednoho Dána a Němce a speciálně na tuto akci přijeli dokonce až z Košic," prozradil Petr Šmidrkal, pořadatel akce, která má již devítiletou tradici.

Trasy byly stejné jako v minulém roce, tedy čtyřicítka, šedesátka a stovka pro pěší a šedesátka a sto dvacítka pro pěší a nechyběl ani duatlon. Nejkratší trasu ovládl Patrik Kilian, na šedesátce byl nejrychlejší František Dočekal, stokilometrovou trať ušel nejrychleji Jiří Štos. Kratší cyklotrasu zdolal nejrychleji Patrik Pavlíček, na delší trase byl nejlepší Ivo Rybář. Stokilometrový duatlon zvládl nejlépe Martin Navrátil.

Účastníci si pochvalovali organizaci závodu i zásobování občerstvovacích stanic. "To už je tradice. Snažíme se to dělat velmi pečlivě. Dokonce dánský účastník napsal komentář na facebooku, že dánské občerstvovačky na těchto závodech by se měly od těch českých učit," usmíval se Petr Šmidrkal.