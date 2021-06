Výstava autobusových veteránů přilákala veliké množství návštěvníků všech věkových kategorií. "Přijel jsem si prohlédnout historické autobusy a teď čekám ještě na prohlídku lokomotiv a vlaků," nastínil svůj program v krásně upraveném areálu čerstvý maturant Petr z Jesenice. Naleštěné krasavce, které nás hlavně v minulém století vozili do práce i na výlety a rekreace, obdivovali mezi návštěvníky i zkušení řidiči těchto dnes už technických rarit a měli spolu na co vzpomínat.

Zajímavé historické autobusy a exponáty ze světa železnice, atrakce pro děti, občerstvení i možnost relaxace ve stínu v pečlivě udržovaném areálu, to byla všechno lákadla pro víkendový výlet. "My tu dnes strávíme skoro celou sobotu, je co si prohlížet a děti si tu vyhrají i na hřišti, takže bez chyby," okomentovala vydařený den pro Rakovnický deník paní Jiřina z Rakovníka s vnoučaty z Pardubic.