Mikoláš upozorňuje především na takzvanou redistributivní platbu. „V tomto případě se zvýhodní prvních 150 hektarů, což je v podstatě podpora malých zemědělců. Jde o takový kompromis, kdy se rozhodlo, že Evropská unie doporučuje 10 procent. Například Polsko má 11,6 a Německo 12. Jenže vláda chce zvýšit redistributivní platbu nebo platbu na první hektary podniku z původně plánovaných 10 procent na 23 procent,“ vysvětluje předseda.

To podle něj znamená, že by to mohlo přinést tlak na zvyšování nájmu či odebírání půdy nájemcům bez rozdílu velikosti. „Je tu tedy i to nebezpečí, že tento krok dopadne i na ty malé zemědělce, protože neznám zemědělce, kteří by hospodařili pouze na vlastních pozemcích,“ uvažuje Mikoláš.

Hrozí omezení produkce v českém zemědělství, které by mohlo mít za následek dramatické zdražení potravin. „Z tohoto důvodu se bojíme, že všichni přijdeme o hektary a tím se sníží počet pěstovaných plodin. Myslím si, že nejhorší situace by mohla nastat u takzvaných citlivých komodit, které jsou nejvíce náročné na lidskou práci. Jde například o ovoce, zeleninu, cukrovou řepu či chmel. Obáváme se tedy, že pokud to bude takto nerovnoměrně nastavené, tak to pocítíme všichni včetně spotřebitelů. Sníží se produkce našich potravin, které přitom umíme dělat velmi kvalitně,“ říká předseda s tím, že účelem spanilé jízdy nebylo strašit lidi.

„Chceme, aby si politici uvědomili, že s námi potřebují jednat, aby se nastavily takové podmínky, jaké jsou ve zbytku Evropy. Nevidím důvod, proč bychom to měli mít horší než Němci či Poláci, kteří jsou v zemědělství naši největší konkurenti,“ uzavírá Jaroslav Mikoláš s tím, že nevylučuje, že v budoucnu by mohli přijít další protestní akce.