Co se týče osobních automobilů do 3,5 tuny, ty budou mít od Rynholce objížďku ulicí Boženy Němcové a přes Žižkovo náměstí vyjedou zpět na ulici Československé armády. V opačném směru pojedou ulicemi Okružní, Aloise Jiráska a 1. máje. Ve směru na Rynholec řidiče dopravní značení navede okolo hřbitova přes České lupkové závody.

Sídlištěm pouze domů

Obyvatelé z Křivoklátského sídliště budou moci vjet do svého bydliště ulicí Topinkovou případně Křivoklátskou u hřbitova. Křivoklátskou ulicí přes sídliště mohou projet pouze občané, kteří zde bydlí, zásobování, technické služby a rovněž všechny složky integrovaného záchranného systému.

Zbystřit by měli také ti, kteří se do zaměstnání či jinam dopravují autobusem. Zastávky u Polikliniky a v ulici Palackého totiž dočasně nebudou obsluhovány. Náhradní zastávka pro přímé autobusy do Prahy (linka 304) bude nyní na hlavní silnici před kruhovým objezdem u automyčky. Autobusy linky 305 - Rakovník - Praha, Zličín – budou zastavovat na zastávce v ulici Karlovarská a dále na náhradní zastávce „Jatka“, která bude zřízena v ulici J. Šotky vedle mateřské školy. Autobus následně projede Čelechovicemi na Stochov a dále.

Náhradní zastávka pro přímé autobusy do Rakovníka (linka 304) bude na hlavní silnici před kruhovým objezdem naproti automyčce. Linka 305 bude zastavovat na zastávce v ulici Palackého a dále na zastávce Karlovarská.

Vozidla nad 3,5 tuny musí město objet po dálnici. Sjezd je u Slovanky. „Docela z toho mám obavy. Strašecí je přece jen menší než Rakovník a objízdné trasy jsou zde komplikovanější,“ řekl již před časem starosta města Karel Filip.

Druhý úsek oprav začne od kruhového objezdu po odbočku s ulicí Jiřího Šotky. Třetí etapa se bude týkat centra města, tedy ulic Palackého a Havlíčkovy. „Zde dokonce budeme dělat i nový chodník," dodává novostrašecký starosta.

Semafory až do léta

Tím ovšem výčet dopravních omezení na katastru města nekončí. Od 4. března na silnici druhé třídy č. 237 u odbočky na vlakové nádraží probíhají stavební práce na opravě povrchu vozovky. Současně je opravována i levá strana mostu nad tratí. První etapa rekonstrukcí zde potrvá do 5. května. Poté bude následovat druhá etapa zahrnující opravu pravé strany mostu a úseku 150 metrů před a za mostem. Celý tento úsek bude částečně uzavřen až do 10. července. Provoz je tu řízen kyvadlově pomocí světelné signalizace.