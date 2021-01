Celkem má být tento týden v Masarykově nemocnici v Rakovníku očkováno 560 lidí, z toho 240 je personál nemocnice. „Zbytek jsou zaměstnanci sociálních služeb, ale ještě jsou mezi nimi i externí lékaři, praktičtí lékaři, zubaři a podobně. V pátek čeká očkování asi sedmdesát lidí. Poté už zbývají pouze jednotky lékařů,“ přibližuje vrchní sestra Masarykovy nemocnice Markéta Palková.

Zájem o očkování z řad klientů domovů ve většině z nich přesahuje 70 procent, u personálu se situace různí. Například v rakovnickém domově seniorů čeká očkování přes třicet zaměstnanců z šedesáti. „Naprostá většina ostatních covid již prodělala. Co se týče klientů, někteří mají kontraindikace, někteří také covid prodělali a už se nechtějí očkovat. Těch, kteří by ho neprodělali a nenechali se očkovat, je opravdu minimum,“ poznamenal ředitel domova Pavel Jenšovský.

Nepříliš velký zájem o očkování zaznamenala ještě v předchozím týdnu ředitelka zdejšího domova seniorů Miluše Jůnová. Nakonec si to ale někteří zaměstnanci na posledních chvíli ještě rozmysleli. „Původně mělo zájem asi jen 35 zaměstnanců z 85, což opravdu nebylo mnoho. Někteří měli covid, ale jiným se vyloženě nechtělo, což mě překvapilo. Nakonec si to někteří rozmysleli, takže počet narostl přibližně o patnáct procent, za což jsem ráda. Mohu nyní říci, že klíčoví zaměstnanci byli očkováni,“ konstatovala ředitelka Domova seniorů v Novém Strašecí Miluše Jůnová.

Obdobná situace byla také v Domově Kolešovice, kde ve středu prošlo očkováním 23 zaměstnanců z celkových 60. „Zbylí se buď očkovat nechtějí, nebo v případě dalších osmi byli nemocní, či příliš krátce po prodělaném covidu,“ uvedla ředitelka kolešovického domova Taťána Čížková s tím, že zhruba pět zaměstnanců se rozhodlo pro očkování až po přednášce smluvního lékaře.

Naopak z klientů si přeje očkování hned 96 procent z nich. V Novém Strašecí zhruba osmdesát procent. Zatím ovšem v tuto chvíli nikdo neví, kdy pro ně budou k dispozici dávky, ani jak se očkování uskuteční.

„Pro mě by asi bylo lepší, kdyby k nám přijel očkovací tým, klienty oočkoval a co by se nepoužilo, by si odvezl jinam. Naopak, pokud bychom měli vakcíny vyzvedávat, navigovat je k našemu smluvnímu lékaři, mohl by si to do té doby někdo rozmyslet, někdo může i zemřít, někdo naopak přibude a co pak s nepoužitými vakcínami? První varianta by byla určitě průhlednější,“ uvažuje Taťána Čížková.

V domovech stále panuje zpřísněný režim, návštěvy se musejí prokázat negativním testem mladším 48 hodin nebo potvrzením, že v posledních devadesáti dnech prodělali covid. Návštěvy jsou možné pouze po objednání. Pozitivní náladu udržují v domovech aktivizační pracovnice. Například v Novém Strašecí mají klienti program každý den. „Snažíme se dělat keramiku ve společenské místnosti, která je velká a klienti mohou být v dostatečných rozestupech, pořádáme i kulturní program, jednou za týden jim třeba zpívám a hraji na kytaru,“ dodává Miluše Jůnová.