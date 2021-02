Rakovnická nemocnice má zajištěné vakcíny od Středočeského kraje na druhé dávky pro své zaměstnance. Na začátku týdne přišlo i sto dávek pro seniory, očkovat by se mělo v sobotu a ve středu, pokaždé padesát lidí.

Podle náměstkyně pro ošetřovatelskou péči rakovnické nemocnice Markéty Palkové jsou zatím s centrálním rezervačním systémem problémy, neboť řada seniorů nedokáže na maily či sms reagovat, o čemž se v nemocnici přesvědčili právě při prvním očkovacím dni. „Nefunguje to tak, jak bychom si představovali, ale nedokážeme to ovlivnit. I z tohoto důvodu byl vytvořen s pomocí města paralelně další seznam starších občanů pro případ, že nastane stejná situace a zbudou nám dávky. Je to záložní varianta,“ vysvětlila Palková.

Na Rakovnicku je jediné očkovací centrum v Masarykově nemocnici a detašované pracoviště v pečovatelském domě v areálu novostrašecké polikliniky. Vzhledem k tomu, že vakcín chodí poskrovnu, zřízení velkokapacitního centra v Rakovníku zatím není na pořadu dne. „Vakcín chodí tak málo, že jsme schopni očkování realizovat v našich podmínkách v průběhu několika dnů v týdnu. Zejména o víkendech, kdy je zájem veřejnosti, navíc se dají sehnat lékaři, kteří neordinují. Pro velkokapacitní centrum bychom nyní dostatek personálu nedokázali zajistit,“ konstatovala Palková.

Očkování v rakovnickém domově seniorů mj. prováděl i rakovnický chirurg a senátor Ivo Trešl.Zdroj: archiv Ivo TrešlaV novostrašecké poliklinice se zatím bude očkovat jednou týdně, nejbližším termínem je pondělní dopoledne. „Novému Strašecí jsme vyšli vstříc, aby tamní senioři nemuseli jezdit do Rakovníka. Jednou týdně tam bude očkováno padesát nejstarších lidí. Rádi bychom očkování zachovali i pro další veřejnost, ale uvidíme, jak se bude situace dále vyvíjet,“ poznamenala Markéta Palková. Očkování v domovech pro seniory má podle ní zajišťovat tamní personál. „Není v našich silách, abychom vytvářeli očkovací týmy i pro pečovatelské domy,“ připomněla.

Zatím se uskutečnilo očkování pouze v rakovnickém domově seniorů. V dalších by klienti měli přijít na řadu během února. Čeká na to i Domov seniorů v Novém Strašecí. „Zahájení se zatím ještě plánuje, ale snad už by to mělo být co nejdříve. Už jsou stanoveny sestry, které budou dávky aplikovat, bude u toho také náš praktický lékař Ondřej Šturma,“ uvedla ředitelka domova Miluše Jůnová s tím, že očkování personálu má pokračovat v pondělí.

„Celkem půjde v průběhu příštího týdne na vakcinaci 41 zaměstnanců, což je polovina. Někteří ještě nemůžou kvůli nedávno prodělanému covidu, celkem by se mělo nechat naočkovat až 65 procent zaměstnanců,“ doplnila Jůnová a připomněla, že někteří otálející si to ještě v posledních týdnech rozmysleli a očkovat se nechají.

Ředitelka Domova Kolešovice Taťána Čížková se rozhodla jít po vlastní ose. „Zatím zjišťuji další možnosti, jak se k vakcíně dostat jinou cestu, neboť není úplně jasné, jakým způsobem bude očkování organizované. Následně budu vše konzultovat se zřizovatelem. Klienti už jsou nervózní, dotazují se, takže se snažíme očkování co nejdříve zajistit,“ uvedla Čížková.