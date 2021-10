Poměrně velký zájem o třetí dávku vakcíny proti covidu zaznamenávají v těchto dnech v očkovacím centru rakovnické Masarykovy nemocnice. Jak uvedla hlavní sestra Markéta Palková, denně se chodí naočkovat zhruba stovka lidí. Naopak noví zájemci o očkování se téměř neobjevují. „Nyní očkujeme především ty, kteří šli na první dávku v lednu. Tedy učitele, zdravotníky a seniory. Ti si sami volají a mají velký zájem se naočkovat, zejména lidé starší osmdesáti let,“ potvrdila Markéta Palková.

Areál Masarykovy nemocnice v Rakovníku. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Naopak o první dávku moc velký zájem není a příliš nevzrostl ani poté, co Vláda ČR zveřejnila chystaná přísnější opatření. Denně chodí maximálně dvacet lidí. Očkovací centrum je otevřeno třikrát v týdnu, tento týden se bude výjimečně očkovat také ve čtvrtek. „Je to jen výjimečně, a to z důvodu, že bude svátek, lidé budou mít volno, tak předpokládáme, že zájem bude větší. Ale stále máme ještě volná místa, s kapacitou není problém, konstatovala hlavní sestra.