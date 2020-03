Rakovničtí radní přijali usnesení na čtvrteční schůzi – a to hned z několika důvodů. „Bylo to jednak na základě toho, že obdobné kroky činí jiná města a obce v okolí. Měli jsme navíc celou řadu dotazů z řad ředitelů a rodičů. Proto jsme přistoupili ke konečnému rozhodnutí, aby ředitelky měly během pátku dostatečný čas na to, dostatečně informovat rodiče, kteří se mohou přes víkend na danou situaci připravit,“ popsal starosta Luděk Štíbr.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Školky navíc v posledních dnech navštěvovalo mnohem méně dětí. „Podle našich zjištění se jednalo třeba o deset dětí na jednu třídu, takže je vidět, že rodiče už na současný stav reagovali,“ podotkl Štíbr.





V Novém Strašecí jsou čtyři mateřské školy. Do nich přišlo ve čtvrtek dohromady 44 dětí, ač je kapacita školek několikanásobně větší. Například do MŠ u Lesíka přišlo 17 dětí z 85, do MŠ Kocourek dokonce jen 14 dětí z 85. Přikročí zde k omezenému provozu.

„Rozhodli, že ponecháme v provozu pouze Mateřskou školu u Lesíka. Mateřské školy Rákosníček, Zahradní a na Kocourku budou od pondělí uzavřeny,“ potvrdil novostrašecký starosta Karel Filip.





Komplikace pro rodiče

Uzavření školek se citelně dotkne rodičů. Obzvlášť těch, kteří nemají možnost hlídání a musí docházet na pracovitě. Jednoduché to ovšem nebudou mít ani ostatní rodiče, kteří hledají možnosti, jak zareagovat. „Naštěstí mám možnost pracovat z domova, ale i tak mi to hodně komplikuje situaci. Musím odpracovat osm hodin denně, projít se starší dcerou úkoly do školy, věnovat se jim a ještě vařit. Bude to náročné a docela se toho děsím,“ uvedla Veronika Svobodová z Rakovníka.

Eva Hrdličková z Nového Strašecí už situaci s neočekávanými prázdninami svých ratolestí řešila při zavření škol. Starší dceru má ve druhé třídě. Když se zavřely školy, nechala rovnou doma i tu mladší, školkovou. „Vzhledem k tomu, že manžel musí do práce a nechci, aby teď hlídaly babičky, domluvila jsem se v práci na práci z domova. Do kanceláře pojedu například o víkendu, kdy bude manžel doma a vystřídáme se. Naštěstí v mojí práci to není problém. Ale chápu, že pro některé profese to může byt velký problém,“ podotkla Hrdličková.