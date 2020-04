„Ta se dárce ptá, zda se nedostal do kontaktu s někým, kdo má příznaky Covid, zda se cítí dobře a dále mu položí řadu dalších otázek u sebe v ordinaci. Poté celou situaci konzultuje s odběrovou sestrou a rozhodne o tom, zda může dárce jít k odběru. Za poslední týdny jsem ovšem nezaznamenala, že by paní doktorka někoho odmítla,“ přibližuje Lucie Kolářová z Českého červeného kříže Rakovník.

Následně se dárci odeberou na malou svačinu nebo vyčkají, než budou vpuštěni do odběrové místnosti, kam mohou jít dárci pouze po šesti. „Ve chvíli, kdy lidé čekají na svůj odběr, respektují nařízení, aby nebyli blízko od sebe a nediskutují spolu, pouze se pozdraví. Jak na svačinách, tak v odběrových místnostech tráví minimum času, takže se proces krevních odběrů zkracuje,“ říká Lucie Kolářová.

Ta také potvrdila, že zájem dárců se opět zvyšuje. Na začátku dubna přišlo darovat krev 45 lidí, v minulém týdnu to bylo již o 20 lidí více. „Nemocnice se vracejí do normálu, chtějí začít s operacemi, a tak potřebují navýšit zásoby krevního derivátu. Proto bylo pozváno více lidí a co vím od sestřiček, tak pouze deset dárců, kterým telefonovaly, dárcovství odmítlo, že jim třeba nebylo dobře,“ dodává Lucie Kolářová.