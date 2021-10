V současné době si lidé mohou zarezervovat termín na každý pátek, kdy je sice úřední den, ale jedno okénko je vymezeno pouze pro rezervace. „Nový rezervační systém lidé využívají. Už jsem hovořila s vedoucím odboru dopravy o tom, že bychom jej rozšířili i na úterý. Občané se hlásí, zatím si nikdo nestěžoval a dlouho jsem tam žádnou dlouhou frontu neviděla. I když to do jisté míry může být i tím, že si řidiči vše vyřídili v době, kdy byli na home office,“ připustila Kateřina Hradilová.

Do Rakovníka stále jezdí i řidiči z Berounska či Kladenska, kde je rezervační systém zaběhlý již několik let, a museli by v místech svého bydliště čekat delší dobu na vyřízení. Rakovnický odbor dopravy se ale podle mluvčí radnice všem snaží vyjít vstříc. „Největší problém nastává tehdy, když někdo z větší firmy přinesl více převodů vozidel. Proto se snažíme tyto případy vyřizovat mimo úřední hodiny a s firmami se domlouváme předem. Je to lepší, než kdyby v době úředních dnů člověk s dvaceti žádostmi blokoval ostatní,“ vysvětlila Kateřina Hradilová.

Rekonstrukce sociálního zařízení

Řidiči, kteří budou potřebovat vyřídit svoji žádost, se navíc v blízké době budou těšit na větší komfort. V administrativní budově odboru dopravy bude totiž rekonstruováno sociální zařízení. V prvním patře budovy bude sociální zařízení sloužit pro veřejnost, ve druhém pouze po zaměstnance úřadu. „Obě zmiňované sociálky jsou zastaralé, obklady nejdou dostatečně vyčistit a především působí nedůstojným dojmem,“ popsala Hradilová. Projekční cena za rekonstrukci sociálního zařízení v obou podlažích je stanovena na 524 tisíc korun. Rakovnická radnice ovšem předpokládá, že cena vzešlá ze zadávacího řízení bude nižší.