„V kancelářích odboru budou sídlit referenti odboru správy majetku, tak i referenti z odboru výtavby a investic, kteří už tam nyní jsou. Ti původně seděli zde na stavebním úřadě, ale vzhledem k nutnosti posílit náš stavební úřad jsme potřebovali co nejrychleji uvolnit kanceláře pro nové pracovníky. Takže oddělení investic už je přestěhováno v nové budově a mají své vybavení. Nyní je na řadě celý odbor správy majetku. Tito referenti řeší různá povolení, zábory. Jednají i s firmami, které soutěžíme, mají na starosti školství, komunikace, veřejné osvětlení, zeleň… Každý má svoji kancelář, svoji agendu a mají i prostor na projednávání věcí s veřejností v samostatných prostorách. Takže již neběhají po kancelářích a nevyrušují ostatní úředníci, kanceláře jsou oddělené,“ informoval starosta města Luděk Štíbr.

Ve vrchním patře sedí vedoucí odboru, je zde i prostor na porady v rámci odboru či jiných jednání. V objektu bývalého infocentra je nyní malý archiv. Objekt je přístupný z branky a je bezbariérový.

„Myslím si, že je to daleko komfortnější stav jak pro občany, tak i zaměstnance,“ poznamenal Štíbr a zdůraznil, že hlavním důvodem ke stěhování odborů je uspořádat také staré prostory radnice a zjednodušit přístup občanům. „Pořád se zde setkáváme s lidmi, kteří by potřebovali bezbariérový přístup, ale i když vyjedou do patra výtahem, stejně pak musí po schodech. To se nyní hodně zjednoduší. Nyní začneme rekonstruovat a předělávat prostory dole, kde doteď sídlil odbor správy majetku a máme plán, že po Novém roce se sem přestěhují agendy, které jsou navštěvované nejvíc, tedy oddělení poplatků (komunální odpad, parkovací karty atp.) a dále se sem přesune i část odboru vnitřních věcí a odbory se sjednotí," uzaveřel rakovnický starosta.

