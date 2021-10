Jak hodnotíte výsledky voleb? Jsou pro vás zklamáním?

Po masivní AntiBabiš kampani jsem mile překvapen, že hnutí ANO získalo nejvíc mandátů. Po rozklíčování předvolebních koalic, víc než dvakrát tolik jako druhá ODS. Jsem moc rád, že již tradičně na Rakovnicku hnutí ANO zvítězilo, a to s nejlepším výsledkem ve Středočeském kraji.

Jak moc vás mrzí, že jste se jen o jedno místo nedostal do poslanecké sněmovny?

Na základě rozhodnutí celostátního výboru hnutí ANO byla upravena předem schválena kandidátní listina ve Středočeském kraji. Byl jsem zařazen na deváté místo, kde jsem nepředpokládal obhájení poslaneckého mandátu, a to na základě předvolebních preferencí našeho hnutí a z důvodu rozložení politického portfolia ve Středočeském kraji, které hodně kopíruje Prahu. Jako první náhradník si klidně mohu zopakovat situaci, kdy jsem nastoupil na uvolněný poslanecký mandát po Milanu Hniličkovi.

Jak hodnotíte období, kdy jste byl poslancem, co Vám osobně tato zkušenost dala?

Do poslanecké sněmovny jsem "naskočil" v době boje s covidem, a to se odrazilo i na programu schůzí sněmovny. Podstatná většina se věnovala tomuto tématu, a to není moje parketa. Já se zajímám o ochranu životního prostředí, bezpečnost a obranu. Tato témata jsou pro mě blízká i z důvodu mého předchozího profesního zaměření. Nicméně to byla pro mě velká zkušenost, i když mě mrzelo, že z důvodu velkého množství mimořádných schůzí a obstrukcí ze strany "demokratické" opozice zůstalo mnoho důležitých sněmovních tisků neprojednaných.

Miroslav Samaš (ANO 2011)Zdroj: ANO

Jaké máte plány do budoucna? Čemu se hodláte věnovat?

Budu se moci konečně stoprocentně věnovat mé práci. Jsem obchodní zástupce společnosti Silniční práce Rakovník, kterou jsme založili v roce 2020 a docela se nám to rozjelo. Co se týče politického života, plánuji předat vedení Rakovnické oblasti ANO a prozatím bych zůstal pouze jejím řadovým členem.