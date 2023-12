Ministr vnitra Vít Rakušan vyzval ve středu města a obce, aby v reakci na tragické události na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (FF UK) a v Klánovickém lese zrušily plánované novoroční ohňostroje. Jak uvedl místostarosta Nového Strašecí Jan Bureš, o tom, zda se ve městě tradiční ohňostroj uskuteční, zatím jeho vedení jedná.

Novoroční ohňostroj na Komenského náměstí v Novém Strašecí | Foto: Ivana Rezková

Na Nový rok by se lidé měli sejít na Komenského náměstí, kde se by měl být v 18 hodin odpálen novoroční ohňostroj. Zda to tak skutečně bude, není zatím jasné. Podle místostarosty Jana Bureše to zatím vypadá, že se ohňostroj odehraje, ovšem spojený s pietním zastavením.

"Pravděpodobně by se na náměstí objevila i kasička, kde by dárci měli možnost přispět do sbírky Nadačního fondu Univerzity Karlovy na podporu lidí zasažených střelbou na filozofické fakultě," uvedl Bureš.

Do stejné sbírky přispěl i výtěžek z akce Vánoce se Čtyřlístkem, která se v Novém Strašecí konala v pátek před Dnem státního smutku.

Rakušanova výzva ke zrušení ohňostrojů a oslav se zábavní pyrotechnikou se týká jak obcí, tak veřejnosti. „Obejděme se letos na Silvestra bez ohňostrojů a zábavní pyrotechniky. Požádal jsem o to dopisem všechny starosty a starostky, ale obracím se s osobní prosbou i na vás. Před pár dny jsme zažili dva násilné činy spojené se střelbou. To nejmenší, co můžeme udělat pro ty, koho se události bolestně dotkly, je nezvyšovat nervozitu a neprohlubovat trauma, které násilí zanechalo,“ uvedl na platformě X ministr vnitra Vít Rakušan.