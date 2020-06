Sokolovna v Olešné, která nedávno přešla do vlastnictví obce, bude mít v letošním roce novou střešní krytinu. Vedení obce se zabývalo třemi variantami rekonstrukce, z nichž dvě nakonec zavrhlo, a to z důvodu záměru zřídit zde v dohledné době půdní vestavbu.

Sokolovna v Olešné. | Foto: Deník / Josef Rod

„Třetí, nejdražší varianta, která se týkala zřízení nové vazby, by sice byla výborná, ale v případě půdní vestavby by byla nevyhovující výškově, takže bychom pak celý krov museli zvedat a vazba by vyšla vniveč. Varianta s příložkami a folií vyjde o 350 tisíc korun dráž a byla by rovněž ze stejného důvodu zbytečná, proto jsme zvolili nejlevnější variantu,“ vysvětluje starosta obce Jaromír Nový.