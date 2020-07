Vedení obce Olešná, kde v současné době vzniká nová výstavba rodinných domů, se rozhodlo pro zadání urbanistické koncepční studie širšího centra obce, aby byl koordinován její další rozvoj.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Eva Kořínková

„Soukromý investor u nás staví nové domy, budeme chtít dělat chodníky, výsadbu zeleně a další věci, proto jsme zadali tuto studii, aby nám urbanista doporučil, kde by bylo co vhodné umístit. Zkrátka aby to mělo jednotný ráz,“ vysvětluje starosta Olešné Jaromír Nový s tím, že náklady na studii, které přesahují dvě stě tisíc korun, jsou čerpány z dotace.