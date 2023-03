V letošním roce se začne v Olešné budovat optická síť od společnosti CBC net, obec tak bude několik let rozkopaná. A právě od dokončení jednotlivých úseků se budou odvíjet další investice.

„Máme podmínku, že do jejich příkopu půjde i náš kabel na nové veřejné osvětlení. Někde totiž nevede přes naše pozemky, ale po zahrádkách. Postupně vybudujeme nové veřejné osvětlení, instalujeme nové lampy podle normy. Začít by se mělo u obecního úřadu a pak postupovat směrem na sever,“ uvedl starosta Olešné Jaromír Nový.

Sportoviště Mek GYM má šanci na rozšíření, Rakovničtí zastupitelé chtějí studii

S tím souvisí i vybudování nového chodníku ve směru na Chrášťany u společnosti Pásová ocel, kde se dnes chodí po hlíně. Olešenští už mají hotovou projektovou dokumentaci. Chodník by měl stát dva a půl milionu korun.

„Od položení optické sítě se bude odvíjet i oprava silnice u sportovního areálu. Asfaltka končí právě tam, pak už je to spíš tankodrom, ale chceme položit nový asfalt až k poslední nemovitosti,“ vysvětlil starosta. Náklady se odhadují na jeden milion korun.

Fotbalové hřiště čeká na závlahu

V loňském volebním období se opravila část budovy školy, která vykazovala známky vlhkosti. „V létě chceme udělat elektroosmózu v dalších částech budovy, abychom zabránili vlhnutí. Poté, co se změří obsah soli, můžeme zvolit typ omítky, a pokud bude budova zvenku odvlhčená, přistoupíme k zateplení a výměně oken,“ představil další plány obce Nový.

Zhruba 400 tisíc korun bude stát závlaha fotbalového hřiště, ještě ji ale bude muset schválit zastupitelstvo. „Do hřiště jsme v posledních letech hodně investovali, dělali jsme vrt a nádrže v zemi. Vše je připraveno pro závlahu. Nechci, aby to dospělo do fáze, kdy by byl trávník zničen,“ poznamenal Nový.

Auto srazilo na přechodu pro chodce chlapce. Skončil v nemocnici

Už v minulém volebním období se řešila plánovaná revitalizace náměstíčka a přilehlého okolí, k té ale letos zřejmě nedojde. „Našimi prioritami jsou optika, nový chodník a silnice, škola a závlaha, proto nyní nechceme rozjíždět další akci. V plánu bylo vytvoření oddychové zóny před úřadem, vysadit stromy a instalovat lavičky, zároveň celou zónu uzavřít, aby auta odbočovala dříve u obecního úřadu, i kvůli bezpečnosti. Revitalizovat by se mohl i park u kostela, s lavičkami, dětským hřištěm, a mohl by tam vzniknout i rybník,“ nastínil Nový.

Olešenský starosta rovněž jednal s vlastníkem pozemku poblíž Pásové oceli, kde by bylo možné zřídit sběrný dvůr se zázemím.

Novinkou je elektronická úřední deska

Aktuální novinkou v Olešné je elektronická úřední deska od společnosti Galileo, která před obecním úřadem přibyla na konci února. „Na dřevěnou vývěsku bylo možné dát maximálně osm listů, nyní tam lze umístit cokoli - a hlavně i celý spis. Lidé jsou spokojeni, v jakoukoli hodinu si najdou, co potřebují. Elektronickou desku využívají i senioři, kteří si mohou zvětšit písmo,“ řekl o výhodách nové úřední desky starosta Nový.