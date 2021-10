I z toho důvodu obec přistoupila na rozšíření čistírny odpadních vod, které bylo dokončeno v červnu tohoto roku. Z ekvivalentu na 580 obyvatel byla předělána pro tisíc obyvatel s možností dalšího rozšíření o dvě stě lidí. Náklady dosáhly téměř osmi milionů korun. Olešná získala šedesátiprocentní dotaci, zbytek uhradila ze svého rozpočtu.

Deník na návštěvě.Zdroj: DENÍK

„Rozšířením z nás spadlo velké břemeno. Čistírna již nevyhovovala, někteří lidé, kteří stavěli domy, už se nemohli napojit. Proto jsme rád, že budeme mít na dlouho dobu klid,“ konstatoval starosta obce Jaromír Nový.

Olešenští také investují do svého fotbalového areálu. Po pořízení sekačky nechali vybudovat automatizovaný zavlažovací systém. Ten spočívá v přečerpávání vody z vrtu do nádrže, přičemž jakmile voda poklesne, hned se dočerpá. Dále byla rozvedena elektroinstalace po areálu i do kabin. Ty jsou velmi malé a již několik let nevyhovují požadavkům svazu, který Olešenským udělil výjimku. Problém mají vyřešit dvě buňky, které hodlá vedení obce pořídit za zhruba čtvrt milionu korun.

„Jsou to pěkné buňky, jedna je jen půl roku stará. Mají krásné sociálky a je zde i slušný prostor pro kabiny. Máme je již předjednané, už jsme pro ně připravili i elektriku a budou umístěny tak, aby se stávajícími kabinami vytvořily tvar písmene L. V posledních dvou letech jsme do areálu investovali osm set tisíc, nyní čtvrt milionu, tolik se do fotbalu v takto krátké době nikdy neinvestovalo,“ připomněl Nový.

Olešenští nedávno s pomocí dotace dokončili opravu střechy na sokolovně, která vyšla na 750 tisíc korun. Během letních prázdnin se také rekonstruovalo v budovách školky i školy. Ve školce byly již nevyhovující hygienické podmínky, proto obec nechala opravit sociální zařízení. Ve škole se nyní dokončují stavební úpravy a budova získala také nové kotle. Obě investiční akce vyšly na necelý půlmilion korun.

„Jsem rád, že se opět udělalo něco pro naše děti. Byly tu i dotazy, zda bychom nepostavili novou školku, jejíž stavba byla ovšem ještě před covidem odhadována na čtyřicet milionů, nyní by to bylo určitě více. Školu jsme dispozičně předělali a nyní místnosti opravujeme. Není problém investovat do ní ročně milion korun, ale nová školka je pro nás z říše snů,“ pronesl starosta. Vedení obce také plánuje zavedení optické sítě. Poté, co se položí kabely, chystají se opravy chodníků, které začnou u hlavní silnice.