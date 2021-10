Olešenští si od přísného dozoru slibují, že zamezí vzniku černých skládek vedle kontejnerových stání, kde se odpad hromadí nejvíce. „Je to dnes opravdu velký problém. Od pátku do soboty jsme měli v obci přistavěný kontejner na velkoobjemový nebezpečný odpad a v neděli, když ho odvezli se nám objevil zahradní nábytek. Je to opravdu nepochopitelné. Situace je neúnosná zejména u kontejnerových stání u zámku a rybníku. Nás to stojí peníze navíc a je to nekontrolovatelné,“ stěžuje si starosta Olešné Jaromír Nový.

Sám jako velitel městských strážníků v Rakovníku moc dobře ví, co kamerový systém obnáší, což mu pochopitelně situaci ulehčilo. Nyní má již vyřešenou administrativní část a chybí již pouze samotná realizace. „U frekventovaných kontejnerových stání se umístí kamery, dají se tam cedule a věřím, že to zabere. Samozřejmě se může stát, že se odpad bude objevovat v lese, ale je nutné abychom chránili obecní majetek a zamezili černým skládkám. Pro obec našeho typu je to jediná páka,“ konstatoval Nový.

Olešenští plánují i výstavbu sběrného dvora

Obec má v současné době dvě kontejnerová stání, v budoucnu ovšem plánuje zřídit vlastní sběrný dvůr. Už má dokonce i studii. „Chtěli bychom odpad dostat z prostranství obecního úřadu, které by se mohlo revitalizovat. Umístili bychom zde třeba lavičky, případně vytvořit parkovací místa. Již máme vytipované pozemky, kde se tomu vlastníci zpočátku nebránili, tak by to mohlo klapnout,“ věří olešenský starosta.

V areálu na okraji obce by vznikla dílna pro obecní partu s vlastním sociálním zázemím. Dle by zde měla vzniknout hala pro uskladnění obecní techniky, jako traktorů, sekaček či nedávno pořízeného vozu značky Piaggio Porter. „Bude tam samozřejmě i depo, místo pro elektro spotřebiče a podobně. Chtěli bychom celou akci rozjet co nejdříve, abychom měli jasno, jak velkou plochu budeme od vlastníků pozemků kupovat. Myslím, že by to byla dobrá lokalita a hlavně prospěšná věc pro obec,“ uzavřel Nový.