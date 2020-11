Obchody s omezeným počtem vozíků takto reagovaly na nové pravidlo platící od středečního dne, a to, že v obchodě smí být pouze jeden zákazník na patnáct metrů čtverečních. Spousta z nich ovšem toto pravidlo příliš nechápala, a tak se s hlídačem dohadovala, někteří rodiče nechtěli nechat svého potomka před obchodem, a tak si třeba tříčlenná rodinka vzala tři vozíky, aby mohla být do obchodu vpuštěna. Byli i tací, kteří neměli drobné na vozík, a tak si žetony půjčovali přímo od hlídače, nebo je zkoušeli rozměnit v jiných obchodech.

Ač se někteří obávali dlouhých front, což potvrzují i diskuze na sociálních sítích, v průběhu odpoledne mezi druhou a čtvrtou hodinou, kdy se lidé vrací nejčastěji z práce, byl ovšem Rakovník prakticky bez front. A stejná situace byla jak u supermarketů, tak i u menších obchodů v centru města.

„Asi je to tím, že odpoledne chodí lidé hodně průběžně a tolik se nehromadí,“ přemítala prodavačka v pekařství na rohu Husova náměstí, kam směli na jednou pouze tři zákazníci. Její kolegyně na ranní směně podle jejích slov ovšem takové štěstí neměla. „Ráno chodí hodně důchodců a ti moc trpělivosti neměli. Před obchodem prý byly fronty, někteří chodili druhým vchodem, který slouží jako východ a na její naléhání, aby zůstali venku, moc nedbali. Spíš jí ještě nedávali,“ kroutila hlavou prodavačka.

Fronty se tvořily ráno tradičně také před druhou pekárnou U Skoupých, kde je to ovšem již několik měsíců tradicí. „Všimla jsem si také front u trafik, které ale nepojmou tolik lidí. Když jsem ale šla nakupovat do drogerie, tak tam skoro nikdo nebyl. Ptala jsem se i prodavaček, jak to hlídají, a prý dali méně košíků a když si jej někdo nevezme, jsou prý schopné si to pohlídat,“ popsala svoje zkušenosti Dana Řemínková z Třeboce.

Kontroly strážníků

V Novém Strašecí, kde ve středu zasedal krizový štáb, starosta města Karel Filip informoval o tom, že počet lidí v obchodem kontroluje přímo zdejší městská policie. „V jediných dvou supermarketech u kruhového objezdu zajišťuje počet lidí v obchodě hlídač stojící u vchodu. V Jednotě na náměstí bylo vypočteno, že zde smí být maximálně 17 osob, a tolik lidí prý v obchodě vyjma pátku najednou nikdy není,“ pronesl Karel Filip.