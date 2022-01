V rakovnické 2. základní škole mají aktuálně čtyři třídy v karanténě včetně jedné učitelky. Nemocné jsou další dvě a také tři asistentky. „Není to pro nás jednoduché, jedná se o velice rozsáhlé suplování. Kdyby se to mělo zhoršovat, tak nebude mít kdo zaskakovat za chybějící kolegy,“ poznamenal ředitel školy Zdeněk Brabec.

Zatímco v minulém týdnu bylo u žáků zachyceno pět pozitivních případů, tento týden již třikrát tolik. V sousední 1. základní škole Rakovník je situace obdobná a ředitel Karel Folber tak již vyhlíží únorové jarní prázdniny.

Online reportáž

„Musím říci, že už je to na hraně. Během jarních prázdnin se snad dají učitelé zdravotně do pořádku a oddechnou si. Neustále se totiž supluje, komunikuje s hygienou a pracuje s rodiči. Je to komplikované,“ pronesl Folber. Před týdnem byl ve škole zachycen pouze jeden pozitivní případ, nyní už dvanáct. V izolaci je 16 dětí a tři učitelé.

Přechod na distanční výuku

Ředitel Základní školy Bez Hranic Mšec Milan Dvořák hlásí dokonce v karanténě čtyři první ročníky. V zámecké budově se tedy vůbec neučí, v karanténě jsou i všichni pedagogové prvního stupně kromě páté třídy, žáci tedy kompletně přešli na distanční výuku.

Dvě třídy měla v karanténě na začátku týdne řevničovská základní škola, z pedagogického sboru jsou v karanténě čtyři kantoři. „Je to pro nás komplikace, neboť suplovat za čtyři úvazky po dvaceti hodinách není jen tak. Je to ještě zvladatelné, ale už jsme na pokraji sil,“ přiznal ředitel Václav Řešátko.

Ten také vzhledem k současné epidemiologické situaci uvažuje o zrušení lyžařského kurzu. „Máme ho naplánovaný na přelom února a března, ale když vidím současnou situaci, vůbec si nejsem jistý, zda ho budeme dělat. Vše se bude odvíjet od budoucích týdnů,“ konstatoval. To ředitelka křivoklátské základní školy Marcela Kasíková doufá, že omikron do lyžařského kurzu, který škola naplánovala na březen, odezní. V karanténě je několik žáků, někteří zaměstnanci mají covid-19.

Někde chtějí častější testování

To v Jesenici nebo v Čisté není v karanténě zatím ani jedna celá třída. V prvním případě jsou doma dva učitelé, čistecké škole se zatím omikron relativně vyhýbá.

„Jedná se jen o několik jedinců, někteří jsou v izolaci, jiní v karanténě. Předpokládám ale, že v následujících dnech se situace zhorší. Nyní jsme na tom oproti jiným školám velmi dobře. Musím také říci, že učitelé dva týdny poctivě nosí respirátory i během vyučování, abychom se vyhnuli rizikovým kontaktům,“ uzavřela ředitelka školy Marie Kruntová, která by v současné situaci uvítala testování dvakrát do týdne.