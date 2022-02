Ten je pochopitelně rád i za to, že na rozdíl od loňské zimy nemusel fitness centrum zavřít. "Samozřejmě jsme byli rádi, že jsme mohli pustit alespoň očkované, zavřít by pro nás bylo smrtelné, nemůžeme přestat topit, všechno by se muselo vypustit, odpojit. Topení jsme stáhli na minimum a snažili se to nějak přežít,“ popsal nelehkou situaci. V jednu dobu dokonce uvažoval, že fitko bude muset uzavřít. „V lednu byly tři cvičitelky nemocné, dvě v karanténě a nebyl v podstatě nikdo, kdo by chodil do práce, to jsme opravdu přemýšleli i o uzavření,“ přiznal Kubíček, který si je vědom, že vzhledem nedostatečným kompenzacím od státu nebude minimálně rok investovat do obnovy vybavení ani nových strojů.

Znatelně postihla koronavirová omezení také Sportovní klub Mek GYM Rakovník. „Provoz musím už dva roky dotovat z vlastních zdrojů. Lidé chodí mnohem méně než před pandemií, kompenzační bonusy provoz zdaleka nepokryjí, a to ani s příspěvky od města a dotacemi. Mnohem více energie teď dáváme do skupinových lekcí na úkor posilovny. Do ní chodí tak patnáct, dvacet procent lidí oproti dřívějšku, většinou jsou to důchodci. Neočkovaní zatím ani po uvolnění opatření nechodí, spousta jich naučilo cvičit doma či venku nebo přestali cvičit úplně,“ popsal majitel klubu Marek Hauner.

Ten musel podobně jako Fitness Millenium zdražit vstupné, přesto se podle něj drží na únosné mezi. Dále došlo ke zrušení individuálních tréninků. „Ty se bohužel nevyplatily. Během zimy docházelo k rušení řady tréninků kvůli karanténám, denně chodilo spoustu omluvenek, covid opravdu do provozu zasáhl velmi výrazně. Nyní už děti opět začínají chodit, malinko se to začíná stabilizovat, skupinové lekce jsou pro nás důležité, protože jsou ekonomicky soběstačné. Stále nabíráme nové mladé sportovce, tak snad se situace zase zlepší,“ doufá Marek Hauner.

Podle vedoucího boxerského oddílu TJ TZ Rakovník Radka Červeného covidová situace měla a má dopad na psychiku lidí. „Všichni se cítíme demotivováni a omezováni. I přes všechna vládní nařízení se náš oddíl nenechal touto negativní energií pohltit, v době uzavření jsme si vymysleli aktivity, které se daly provozovat, udržovali jsme se ve fyzické kondici. Po dlouhé prodlevě od soutěží a podobných událostí, které se kvůli pandemii nekonaly, se náš oddíl v novém roce opět postavil na nohy a plánuje velké akce,“ slibuje Radek Červený.